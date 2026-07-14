Household Voting: qué es la propuesta conservadora que busca eliminar el voto de la mujer en EU
Erika Kirk, líder de Turning Point USA y esposa del difunto Charlie Kirk es una de las promotoras de la idea
Jorge Morales
¿En qué consiste el Household voting?
¿Cuándo en Estados Unidos las mujeres consiguieron el derecho al voto?
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