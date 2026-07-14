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Mundomartes, 14 de julio de 2026

Household Voting: qué es la propuesta conservadora que busca eliminar el voto de la mujer en EU

Erika Kirk, líder de Turning Point USA y esposa del difunto Charlie Kirk es una de las promotoras de la idea

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Jorge Morales

¿En qué consiste el Household voting?

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¿Cuándo en Estados Unidos las mujeres consiguieron el derecho al voto?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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