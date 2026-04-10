HRW denuncia falta de planes de derechos humanos en sedes del Mundial 2026

La organización alertó que los comités de las ciudades sede no han presentado sus planes en materia de derechos humanos

EFE

HRW también advierte que los riesgos afectan de forma especial a colectivos vulnerables, incluidos “trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas LGTB”, así como a periodistas que cubrirán el evento.

Asimismo, la ONG señala que la falta de medidas claras podría provocar “situaciones de discriminación o abusos en torno a los estadios y zonas de aficionados”.

Además, critica que la FIFA no haya respondido a las consultas sobre cómo se garantizará la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos durante el torneo.