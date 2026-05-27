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A días del Mundial, el Aeropuerto de Los Ángeles es un calvario para turistas

Además de las obras sin terminar a días de que comiencen los partidos Mundial 2026, los pasajeros se enfrentar a un “rompecabezas” para tomar transporte y el “embudo” en la vía que rodea el aeropuerto que se genera por la alta afluencia