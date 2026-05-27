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Mundomiércoles, 27 de mayo de 2026

IA constitucional: de qué trata el método por el que aboga Christopher Olah, fundador de Anthropic, quien apoya al Papa en su encíclica

Anthropic y el pontífice León XIV se han colocado como partidarios del “buen uso” y regulado de la IA para evitar que existan respuestas con con discursos de odio e incitación a la violencia

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Jorge Morales

¿De qué trata la IA constitucional?

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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