IA constitucional: de qué trata el método por el que aboga Christopher Olah, fundador de Anthropic, quien apoya al Papa en su encíclica
Anthropic y el pontífice León XIV se han colocado como partidarios del “buen uso” y regulado de la IA para evitar que existan respuestas con con discursos de odio e incitación a la violencia
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