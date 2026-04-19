Identifican al autor del tiroteo que mató a ocho menores de edad en Luisiana

Shamar Elkins fue abatido a tiros por la Policía de la ciudad de Shreveport luego de una persecución que concluyó en una parroquia

EFE

Sin embargo, no compartieron más detalles sobre el agresor .

Elkins falleció después de una persecución policial que concluyó en una parroquia de los alrededores de Shreveport, agregó la portavoz.

Ocho menores de entre uno y catorce años murieron en el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que tuvo lugar en la madrugada de este domingo.

La escena del crimen abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, según la investigación preliminar del incidente, que resalta que varios de los menores eran descendientes del atacante.

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"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180 mil habitantes. "Es una mañana terrible", lamentó.