Imagen de Trump como Jesucristo desata indignación de católicos en EU; “pensé que era yo como médico”, dijo

La polémica imagen con IA acrecentó la polémica luego que Trump se lanzó contra el papa León XIV al tacharlo de ser “débil contra el crimen y terrible en la política exterior”

EFE

Tras esas declaraciones, Trump publicó en la noche del domingo la imagen en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo, lo que desató un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que “al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente borrar la foto, sin importar la intención”.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que no piensa disculparse con el Papa porque considera que ha dicho cosas que “están mal”.

En respuesta, León XIV le respondió asegurando que no le tiene “miedo a la administración de Trump”.

Las declaraciones de Trump contra el Pontífice tampoco cayeron bien entre los miembros de la Iglesia católica estadounidense.

El desencuentro entre el Papa y el presidente de su país de nacimiento se dio por la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con “toda una civilización” en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa León XIV lo calificó de inaceptable y animó a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.