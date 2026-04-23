Imputan a soldado de EU acusado de apostar por destitución Maduro

El soldado, que presuntamente ganó 400 mil dólares apostando ​por la destitución del presidente venezolano, participó en la planificación y ejecución ​de la operación para captura de presidente de Venezuela

Reuters

El soldado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, participó en la planificación y ejecución ​de la operación de enero que culminó ‌con la captura de Maduro.

El Departamento de Justicia alega que Van ⁠Dyke utilizó información ‌clasificada sensible para realizar apuestas en Polymarket.