elsoldemexico
Mundojueves, 23 de abril de 2026

Imputan a soldado de EU acusado de apostar por destitución Maduro

El soldado, que presuntamente ganó 400 mil dólares apostando ​por la destitución del presidente venezolano, participó en la planificación y ejecución ​de la operación para captura de presidente de Venezuela

Reuters

El soldado, identificado como Gannon Ken Van Dyke, participó en la planificación y ejecución ​de la operación de enero que culminó ‌con la captura de Maduro.

El Departamento de Justicia alega que Van ⁠Dyke utilizó información ‌clasificada sensible para realizar apuestas en Polymarket.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES