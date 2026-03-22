Inauguran la COP15 sobre especies migratorias con un llamado a la cooperación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Paraguay, Santiago Peña, inauguraron la conferencia donde representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONG hablaran sobre la protección de ecosistemas

EFE

Lula y Peña coincidieron en destacar la importancia de actuar de forma conjunta para la protección de corredores ecológicos transfronterizos usados por los animales, así como la necesidad de contar con recursos financieros adecuados.

"Ningún país puede proteger la naturaleza solo", declaró el mandatario paraguayo, antes de defender una cooperación regional basada en la "confianza en la ciencia".

"Proteger el jaguar es proteger un gran patrimonio que tenemos en América del Sur", aseguró.

Por ello, planteó como una de las prioridades la "movilización" de recursos financieros, mediante instrumentos "innovadores" orientados especialmente hacia los países en desarrollo.

La secretaria ejecutiva de la Convención, Amy Fraenkel, afirmó que la conexión de ecosistemas transfronterizos no suele ser abordada en los planes nacionales de conservación y dijo que "mucho falta por hacer".

"Para las especies migratorias la conectividad ecológica es esencial", señaló.