Incendio en un local comercial deja ocho muertos y tres heridos en China

Mundojueves, 20 de agosto de 2026Incendio en un local comercial deja ocho muertos y tres heridos en ChinaEl fuego se desató durante la madrugada en los bajos de un edificio de la ciudad de Qinhuangdao, en la provincia de Hebei; las autoridades ya investigan las causas del siniestroEFEChinaFallecimientosIncendioMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESSin respuesta RubénCARTONESTestigo bien protegido Osvaldo