Mundojueves, 20 de agosto de 2026

Incendio en un local comercial deja ocho muertos y tres heridos en China

El fuego se desató durante la madrugada en los bajos de un edificio de la ciudad de Qinhuangdao, en la provincia de Hebei; las autoridades ya investigan las causas del siniestro

EFE

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