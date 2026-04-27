Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar al presidente de EU

EFE y AFP

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

El sujeto compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

Allen se presentó ante la corte vestido con un mono de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

.Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.