Inicia alto al fuego entre Israel y Líbano anunciado por Donald Trump

El cese el fuego de diez días pactado este jueves, podría extenderse si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones

EFE

Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de al menos tres heridos por estos ataques, dos de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.