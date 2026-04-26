Inician juicios contra responsables del gobierno de Bashar al Asad en Siria

Bashar al Asad y su hermano Maher huyeron de Siria, por lo que serán juzgados en ausencia; Atif Najib, uno de sus familiares, es el único bajo custodia

AFP

"Hoy iniciamos los primeros juicios de justicia transicional en Siria", declaró el juez Fakhr al-Din al Aryan al abrir la sesión.

"Esto incluye a un acusado bajo custodia, presente en el banquillo, así como a acusados que han huido de la justicia", añadió.

La guerra civil siria comenzó con una brutal represión de las protestas y se transformó en un conflicto de 13 años que dejó más de medio millón de muertos.

Las nuevas autoridades sirias han prometido reiteradamente justicia y rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante la era Asad.

Asad huyó a Moscú junto a un puñado de personas de confianza cuando fuerzas lideradas por islamistas se acercaban a Damasco en diciembre de 2024.