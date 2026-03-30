Investigan a Facebook, TikTok y YouTube por fallas en bloqueo a menores en Australia

El regulador de seguridad en línea de ese país detectó posibles fallas en los controles de edad de redes sociales y alertó sobre sanciones si no refuerzan sus medidas

AFP

Inman dijo que hay "preocupaciones significativas" de que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube puedan estar incumpliendo la prohibición.

Las posibles infracciones incluyen ofrecer "medidas insuficientes para prevenir la creación de nuevas cuentas de menores de 16 años".

"Como resultado, ahora adoptamos una postura para reforzar la aplicación de la ley", dijo.

"Estas plataformas tienen la capacidad de cumplir hoy y ciertamente esperamos que las empresas que funcionan en Australia cumplan con nuestras leyes de seguridad", dijo.

"Pueden elegir hacerlo o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves", agregó la comisionada.

Cada vez más estudios sugieren que el bienestar de los adolescentes se ve afectado por pasar demasiado tiempo en línea.

Malasia, Francia, Nueva Zelanda e Indonesia están entre los países que ahora evalúan medidas similares a la australiana.

Las empresas tienen toda la responsabilidad de verificar que los usuarios en Australia tengan 16 o más años.

Algunas han dicho que implementarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotografías. Los usuarios jóvenes pueden demostrar su edad con un documento de identidad emitido por el gobierno.

Legalmente errónea

Aunque la mayoría de compañías tecnológicas han aceptado cumplir con la ley australiana, también han advertido que la mano dura podría llevar a los adolescentes a rincones más oscuros y menos regulados de Internet.

La empresa aseveró que padres y expertos estaban preocupados por el riesgo de que la prohibición aislara a los jóvenes de las comunidades en línea.

El sitio de foros de discusión en línea Reddit presentó un recurso legal contra la prohibición, que calificó como "legalmente errónea".

El recurso de Reddit está pendiente de ser estudiado por el Tribunal Supremo de Australia.