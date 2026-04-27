Irán acusa a EU de actuar como piratas y terroristas con su bloqueo naval

El embajador iraní en la ONU denunció que Estados Unidos ha intimidado, secuestrado a la tripulación de los buques mercantes

EFE

Iravani también arremetió contra los países que hoy participaron en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la protección y la seguridad de las vías navegables en el ámbito marítimo.

Además, enfatizó que Irán no forma parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, por lo que "no está obligado por sus disposiciones basadas en el territorio".