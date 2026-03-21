Irán acusa a EU e Israel de haber atacado instalación nuclear en Natanz

El complejo nuclear de Natanz está equipado con centrifugadoras capaces de enriquecer uranio para el programa nuclear iraní; es el segundo ataque registrado en el mes contra la instalación

AFP

"No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán, añadió.

El ejército israelí afirmó "no estar al tanto de un ataque" de este tipo.

Dijo que Irán le informó de un ataque al complejo nuclear de Natanz pero que no dio cuenta de un "aumento de los niveles de radiación" en el exterior del lugar.

Rusia, un aliado clave de Teherán, también reaccionó.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de "irresponsables" los presuntos ataques.

Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.