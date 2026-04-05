Irán advierte a Trump de que arrastra a EU a un “infierno viviente” con su imprudencia

Las advertencias se dan luego de que Trump amenazara con desatar un “infierno” en Irán si no abren el estrecho de Ormuz antes del martes

EFE

“Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EU e Israel contra Irán.