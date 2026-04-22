Irán afirma haber incautado dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz
Dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes
AFP
Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y el otro como “EPAMINONDAS”.
La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que “atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior”.