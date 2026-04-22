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Mundomiércoles, 22 de abril de 2026

Irán afirma haber incautado dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes

AFP

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y el otro como “EPAMINONDAS”.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que “atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior”.

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