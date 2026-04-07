Irán afirma que paso por el estrecho de Ormuz será seguro tras cese al fuego propuesto por EU

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán informó que habrá negociaciones para alcanzar la paz y tendrán lugar en Pakistán a partir del 10 de abril

EFE

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”, subrayó el jefe de la diplomacia iraní.

También adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Los comunicados de Irán llegan después de que Trump anunciara que ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

El presidente estadounidense había dado hasta hoy a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT) a Irán para que reabriera el estrecho, amenazado con atacar en caso contrario centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la “Edad de Piedra”.

Por otro lado, Israel afirmó que respetará dicho acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

La publicación señaló que “una fuente israelí” que no identificó dijo que Tel Aviv “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.

Según el diario, la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra” antes de la entrada en vigor de un alto el fuego.