Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EU ataca centrales eléctricas

Irán ha cerrado prácticamente esta vía marítima, aunque sigue permitiendo el paso de un número reducido de buques

Reuters y AFP

En su comunicado del domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó que las empresas con acciones estadounidenses serán “completamente destruidas” si las instalaciones energéticas iraníes son atacadas por Washington.

Asimismo, dijo que las instalaciones energéticas de los países que albergan bases estadounidenses serán objetivos “legítimos”.