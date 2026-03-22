elsoldemexico
Mundodomingo, 22 de marzo de 2026

Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz si EU ataca centrales eléctricas

Irán ha cerrado prácticamente esta vía marítima, aunque sigue permitiendo el paso de un número reducido de buques

Reuters y AFP

En su comunicado del domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó que las empresas con acciones estadounidenses serán “completamente destruidas” si las instalaciones energéticas iraníes son atacadas por Washington.

Asimismo, dijo que las instalaciones energéticas de los países que albergan bases estadounidenses serán objetivos “legítimos”.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES