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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

Irán amenaza con responder con ataques a infraestructura de combustible, energía y gas vinculadas a EU

El ejército iraní dijo que considera legítimo atacar dicha infraestructura y que tomará “represalias contundentes” en la primera oportunidad que se presente

EFE

Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad no identificado de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería.

Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.

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