Irán asegura que cumplirá con sus obligaciones siempre que Estados Unidos lo haga: portavoz Bagaei
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró que sus Fuerzas Armadas responderán con todas sus fuerza tras los ataques de EU
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