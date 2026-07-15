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Mundomiércoles, 15 de julio de 2026

Irán asegura que cumplirá con sus obligaciones siempre que Estados Unidos lo haga: portavoz Bagaei

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró que sus Fuerzas Armadas responderán con todas sus fuerza tras los ataques de EU

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EFE y Jorge Morales

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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