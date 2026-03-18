Irán ataca el sector energético del Golfo con la amenaza de intensificar sus bombardeos

Las agresiones se registraron en respuesta al asesinato del ministro de Inteligencia de Irán y al ataque a un yacimiento de gas

AFP

Irán lanzó el miércoles por la noche una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región, especialmente contra la instalación de gas más grande del mundo, en Qatar, donde hubo daños considerables.

El gobierno de Qatar anunció posteriormente la expulsión de dos diplomáticos iraníes.

A esto se suma el problema del bloqueo del Estrecho de Ormuz, principal vía del comercio marítimo de hidrocarburos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para reabrir este paso.

Nueva alza del petróleo

El nuevo líder supremo iraní rindió homenaje el miércoles a Alí Larijani, cuyo funeral está previsto para el jueves en la ciudad santa de Qom, y prometió vengar su muerte.

Una de las principales consecuencias de este conflicto para la economía mundial es la subida del precio de los hidrocarburos. La cotización del Brent aumentó el miércoles casi un cinco por ciento.

Para contener el aumento del precio de la gasolina provocado por la guerra, Washington anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, para permitir que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

Además, emitió una licencia para autorizar ciertas transacciones entre entidades estadounidenses y la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

En Líbano, segundo frente principal de la guerra, Israel mantiene su ofensiva contra el movimiento chií proiraní Hezbolá.

El centro de Beirut ha sido alcanzado por ataques israelíes que han causado 12 muertos, entre ellos un responsable de la cadena de televisión de Hezbolá.

Por su parte, la Unión Europea ha instado a Israel a cesar sus operaciones en el Líbano, preocupada por una situación humanitaria ya “catastrófica” con más de un millón de personas desplazadas.