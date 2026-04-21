Irán condiciona nuevas negociaciones con EU a que Trump levante el bloqueo de Ormuz

El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró que Teherán está preparado para encontrar una solución política o para la guerra

EFE

En las últimas horas, el bloqueo naval ha reavivado las tensiones entre ambos países después de que Washington atacara un buque iraní cerca del Estrecho de Ormuz que intentó burlar la obstrucción de la Armada estadounidense.

Trump mantuvo el cerco incluso después de que Irán anunciara la reapertura parcial del estrecho.

Las declaraciones del embajador se produjeron poco antes de que el mandatario estadounidense anunciara la extensión del alto el fuego y del bloqueo, a horas de que acabara el plazo.

Trump declaró que fue Pakistán, país mediador, quien se lo solicitó. En los últimos días, el republicano había negado que fuese a ampliar el plazo.