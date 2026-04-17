Irán informó que el estrecho de Ormus estará “totalmente abierto” hasta el próximo miércoles, cuando termine el alto al fuego; mientras el presidente de EU no retiró el bloqueó a puertos iraníes hasta que haya un acuerdo

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz.

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La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20 por ciento del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto al fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las 10 condiciones del alto al fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2 mil 200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.