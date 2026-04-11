Irán dice que EU desbloqueará activos iraníes en el extranjero, pero Washington lo niega

La agencia Tasnim, citando a una fuente cercana al asunto, señaló que la liberación de activos sería resultado de las negociaciones entre EU e Irán; sin embargo, la delegación de la Casa Blanca dijo que las reuniones todavía no habían comenzado

EFE

“Como resultado de las presiones y negociaciones, la parte estadounidense ha aceptado liberar los activos iraníes bloqueados”, dijo la agencia Tasnim, citando a una fuente informada.

Desde Estados Unidos, sin embargo, se desmintieron la información.

“Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado aún”, afirmó la fuente oficial estadounidense en un mensaje del grupo de prensa de la delegación de la Casa Blanca.

Qalibaf exigió ayer la liberación de los activos iraníes congelados y la aplicación del fuego en Líbano para negociar con Estados Unidos.

Estados Unidos desbloqueó 6 mil millones de dólares en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con Irán, pero los bloqueo de nuevo tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de ese año.