elsoldemexico
Mundosábado, 11 de abril de 2026

Irán dice que EU desbloqueará activos iraníes en el extranjero, pero Washington lo niega

La agencia Tasnim, citando a una fuente cercana al asunto, señaló que la liberación de activos sería resultado de las negociaciones entre EU e Irán; sin embargo, la delegación de la Casa Blanca dijo que las reuniones todavía no habían comenzado

EFE

“Como resultado de las presiones y negociaciones, la parte estadounidense ha aceptado liberar los activos iraníes bloqueados”, dijo la agencia Tasnim, citando a una fuente informada.

Desde Estados Unidos, sin embargo, se desmintieron la información.

“Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado aún”, afirmó la fuente oficial estadounidense en un mensaje del grupo de prensa de la delegación de la Casa Blanca.

Qalibaf exigió ayer la liberación de los activos iraníes congelados y la aplicación del fuego en Líbano para negociar con Estados Unidos.

Estados Unidos desbloqueó 6 mil millones de dólares en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con Irán, pero los bloqueo de nuevo tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de ese año.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro/ La ciudad en disputa

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Una redacción de los años 70

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi Mamá y El Sexo / Sexo en la Luna: tabú o necesidad científica

ambrin - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Amparo Brindiz

Retos del INE: IA y desinformación

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES