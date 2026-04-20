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Mundolunes, 20 de abril de 2026

Irán dice que no acepta negociaciones con EU “bajo la sombra de la amenaza”

Mohamad Baqer, quien lidera las negociaciones de Irán con EU, aseguró que Teherán se ha preparado para “mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”

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EFE

Qalibaf afirmó que Irán no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza” y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha “preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EU en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

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