Irán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz

La navegación de buques japoneses por el estrecho de Ormuz fue abordada en conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores de Japón y el canciller iraní

EFE

La entrevista fue posteriormente compartida por Araqchi en su canal oficial de Telegram.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero.

La Administración Trump autorizó previamente y de forma también temporal la compra de petróleo ruso en tránsito.