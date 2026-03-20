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Mundoviernes, 20 de marzo de 2026

Irán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz

La navegación de buques japoneses por el estrecho de Ormuz fue abordada en conversaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores de Japón y el canciller iraní

EFE

La entrevista fue posteriormente compartida por Araqchi en su canal oficial de Telegram.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero.

La Administración Trump autorizó previamente y de forma también temporal la compra de petróleo ruso en tránsito.

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