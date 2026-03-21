Irán impacta con misiles en Arad y Dimona, donde hay una instalación nuclear en Israel

De acuerdo con servicios de emergencia del lugar, el impactó en el desierto de Néguev hirió a 59 personas

AFP

Riesgo de accidente nuclear

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Y este es uno de los motivos alegados para los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

El ejército israelí afirmó por la noche haber atacado en Teherán el centro universitario Malek-Ashtar, “utilizado por el régimen terrorista iraní para desarrollar componentes de armas nucleares”.

Cuando la guerra entra en su cuarta semana, la intensidad no amaina.

El ejército estadounidense proclamó haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas a través el estrecho de Ormuz.

Según él, esto mermó la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”.

“No nos detendremos”

Israel advirtió que la intensidad de los ataques “aumentará considerablemente” en los próximos días.

“Podrían continuar durante otras cuatro a seis semanas”, predice Neil Quilliam, experto en geopolítica del centro Chatham House.

Fin del Ramadán sin Jamenei

Desde el comienzo de la guerra han muerto varias figuras del régimen iraní, incluido el exlíder supremo Alí Jamenei.

Su hijo Mojtaba Jamenei lo ha reemplazado, pero no ha sido visto en público desde su nombramiento.

No estuvo presente el sábado en la oración del Aíd al-Fitr, la fiesta de fin del Ramadán, en Teherán, tradicionalmente dirigida por el líder supremo de la república islámica.

La guerra se ha convertido en un conflicto regional al extenderse a las monarquías vecinas del Golfo.