La agencia IRNA indicó que, como consecuencia del ataque, se produjo un incendio en algunas de estas instalaciones

EFE

El funcionario, que fue citado por la agencia de noticias iraní ISNA, no proporcionó datos sobre la identidad de los fallecidos.

La organización señaló que el bombardeo afectó a varias compañías del complejo industrial, entre ellas partes de las petroquímicas Fajr 1 y 2, Karun, Razi y Bandar Imam.

Irán también informó que 170 personas resultaron heridas pero recibieron atención médica y no requirieron hospitalización.

El complejo petroquímico de Mahshahr es uno de los principales centros industriales del país, clave para la producción y exportación de productos derivados del petróleo.