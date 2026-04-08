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Mundomiércoles, 8 de abril de 2026

Irán interrumpe el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz; Trump dice que Líbano no es parte del acuerdo

De acuerdo con medios iraníes, la decisión fue tomada tras el ataque de Israel al Líbano, en el que han muerto decenas de personas

AFP y EFE

Los libaneses “no fueron incluidos en el acuerdo”, afirmó Trump, según publicó en X la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers.

“Es una causa de Hezbolá”, el grupo libanés respaldado por Irán, según las declaraciones de Trump reproducidas por la periodista.

Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano.

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