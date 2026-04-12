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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Irán niega el bloqueo del estrecho de Ormuz por EU y advierte a buques militares que se acerquen

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que el estrecho de Ormuz está bajo control y abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas

EFE

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país "bloqueará todos y cada uno de los buques" que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

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