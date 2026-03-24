Irán nombra a Mohamad Bager Zolgadr como secretario del Consejo de Seguridad Nacional

El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr tomará el cargo tras el asesinato de Alí Larijani, quien era el jefe de seguridad iraní

EFE

Hasta su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.

Zolgadr, de 72 años, sustituye así en el cargo a Lariyani, que fue asesinado la semana pasada por Israel en un ataque en Teherán, y quien estaba considerado una figura pragmática.

Además de él, otros altos cargos políticos y militares murieron en el conflicto desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

El nombramiento se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase ayer que está negociando con Irán para buscar una salida a la guerra que cumple hoy 25 días.

Irán admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

El país persa no ofrece datos del número de muertos en su territorio por el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en mil 230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3 mil 268.