Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA

Pakistán y Turquía son algunos de los países mediadores en la negociación

EFE

Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó este lunes la agencia estatal IRNA.

Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”.

Estados Unidos entregó una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad a la República Islámica hace dos semanas, que Teherán calificó como excesiva.

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró hoy que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump.

El diplomático ha asegurado, al ser preguntado por las supuestas negociaciones, que un alto el fuego no “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen”.

“Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, ha precisado.