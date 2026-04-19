Irán rechaza anuncio de Trump de nuevas conversaciones de paz

El gobierno de Irán declaró que su ausencia en la segunda ronda de negociaciones se debe a que calificó las exigencias de Washington como excesivas y poco realistas

Reuters

Trump dijo que el ejército estadounidense había tomado el control de un buque de carga con bandera iraní tras abrir un agujero en su sala de máquinas. "¡Tenemos la custodia total de su ​barco y estamos comprobando qué hay a bordo!", escribió en las redes sociales.

Irán hizo el anuncio de que abandonaría las negociaciones después de que Trump dijo que sus enviados llegarían a Islamabad el lunes por la tarde, un día antes de que finalice el alto el fuego de ​dos semanas.

Antes, Trump había dicho ⁠a ABC News y MS Now que Vance no acudiría.

El aparente revés diplomático podría allanar el camino para un nuevo repunte de los precios del petróleo cuando los mercados vuelvan a abrir tras el fin de semana.

Ahora, en su octava semana, la guerra ha provocado la crisis más grave de la historia en el suministro energético mundial, lo que ⁠ha disparado los precios del petróleo debido al ‌cierre de facto del estrecho.

Irán respondió a los ataques con misiles y drones contra sus ‌vecinos árabes que albergan bases estadounidenses.

El jefe de la delegación iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, había dicho antes que ambas partes habían logrado avances, pero que seguían muy distanciadas en cuestiones nucleares y en lo relativo al estrecho.

Pakistán ha actuado como principal ⁠mediador, y el primer ministro Shehbaz ‌Sharif habló por teléfono el domingo con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Presión sobre Trump

Irán ha dicho que, si Estados Unidos bombardea su infraestructura civil, atacará ​las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de ⁠sus vecinos árabes del Golfo.

Amrita Sen, fundadora del grupo de expertos Energy Aspects, predijo que los precios del petróleo subirían el lunes, cuando los operadores vuelvan a sus puestos tras darse cuenta de que quizá habían sido prematuramente optimistas la semana pasada.

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"Los acontecimientos del fin de semana, con Irán disparando contra buques mercantes y cerrando de nuevo el estrecho, ponen de relieve lo precaria que es la situación", afirmó.