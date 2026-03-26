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Mundojueves, 26 de marzo de 2026

Irán recluta en Telegram a británicos para labores de espionaje en su país, dice The Times

The Times señaló que es imposible verificar con toda certeza la autenticidad de los mensajes en Telegram, aunque un experto en inteligencia militar consultado por el medio considera creíbles esos anuncios

EFE

La información de ‘The Times’ se publica tras conocerse varios casos de espionaje en suelo británico para Irán, aunque algunos de ellos datan de antes del estallido de la guerra.

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