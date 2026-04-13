Irán se ha puesto en contacto con EU para una nueva ronda de negociaciones, dice Trump

Insistió en que su principal objetivo es evitar que Irán obtenga armas nucleares y advirtió que no permitirá que “chantajee” al resto del mundo

EFE

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa Trump, quien agregó: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga armas nucleares y advirtió que no permitirá que Irán “chantajee” al resto del mundo.

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría analizando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.