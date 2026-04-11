Irán y EU concluyen con "optimismo" en Islamabad su primer diálogo directo desde 1979

Las delegaciones de Washington y Teherán cerraron este primer dia de negociaciones con un inesperado optimismo

EFE

Primer cara a cara en décadas

¿Hay posibilidad de acuerdo?

Irán condicionó el inicio de las conversaciones a que Washington aceptase sus "precondiciones", centradas en la inclusión del Líbano en el alto el fuego y la liberación de activos financieros.

Guerra de "líneas rojas"

En el ecuador de la jornada, la tensión se trasladó a los despachos. Tras más de dos horas y media de consultas indirectas, se filtró una supuesta concesión de la Administración Trump para desbloquear fondos iraníes como gesto de buena voluntad.

Esta información fue difundida rápidamente por medios oficiales de Teherán como un triunfo diplomático, pero la Casa Blanca se apresuró a desmentirla de forma tajante, encallando el diálogo hasta la reunión directa.

Una capital blindada por el Ejército

Pakistán ejerce un papel facilitador activo y presiona ahora para prorrogar las conversaciones al domingo con el fin de alcanzar un acuerdo concluyente antes de que expire la tregua de 14 días.

Un éxito de la diplomacia paquistaní

El clima ante un soñado alto el fuego

Al cierre del día, un cauteloso optimismo recorre los pasillos del hotel Serena y el Centro de Convenciones Jinnah, donde la posibilidad de un alto el fuego permanente ha empezado a rumorearse entre periodistas y delegaciones.