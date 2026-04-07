Israel acepta el alto el fuego entre EU e Irán pero niega que incluya a Líbano
Israel “apoya la decisión” de Trump de poner un alto a los ataques bajo la condición de que Irán “abra inmediatamente los estrechos”
AFP y EFE
Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del
Trump dice que cese al fuego es una “victoria total y completa” para EU
Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una “
“Victoria total y completa. 100 por ciento. Sin dudas”, dijo Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.
“Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo”, respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.
Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. “Escuché que sí”, dijo.
Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.