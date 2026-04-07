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Mundomartes, 7 de abril de 2026

Israel acepta el alto el fuego entre EU e Irán pero niega que incluya a Líbano

Israel “apoya la decisión” de Trump de poner un alto a los ataques bajo la condición de que Irán “abra inmediatamente los estrechos”

AFP y EFE

Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán.

Trump dice que cese al fuego es una “victoria total y completa” para EU

Donald Trump dijo a la AFP el martes que Estados Unidos obtuvo una “victoria total y completa” después de acordar un cese al fuego de dos semanas con Irán.

Victoria total y completa. 100 por ciento. Sin dudas”, dijo Trump en una breve entrevista telefónica poco después del anuncio de la tregua.

“Eso quedará perfectamente controlado o yo no habría llegado a un acuerdo”, respondió sobre lo que ocurrirá con el uranio enriquecido de Irán.

Trump agregó que cree que China ayudó a llevar a Irán a la mesa de negociaciones. “Escuché que sí”, dijo.

Está previsto que Trump viaje a Pekín en mayo para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.

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