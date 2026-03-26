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Mundojueves, 26 de marzo de 2026

Israel afirma haber “eliminado” al jefe de la Marina iraní responsable del bloqueo de Ormuz

El Ejército israelí señala a Alireza Tangsiri como responsable de la operación de bloqueo del estrecho de Ormuz; “fue volado por los aires y eliminado”, dijo

AFP

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes.

“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video.

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Por su parte, el Ejército estadounidense dijo que la muerte del jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraní hace que la región sea “más segura”.

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