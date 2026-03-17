Israel afirma haber matado a Alí Larijani, jefe de seguridad de Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que en el ataque también murió el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij

AFP

Larijani y Soleimani “se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Jamenei”, apostilló Katz.

El paradero y el estado de salud del nuevo guía supremo, aparentemente herido en el ataque que mató a su padre, es objeto de especulaciones.

“No se sabe (...) si está muerto o no”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de “represión violenta del pueblo iraní”, tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

El jefe de seguridad fue visto caminando entre la multitud en una manifestación progubernamental la semana pasada en Teherán, en señal de desafío a Israel y Estados Unidos.

En Teherán, un periodista de AFP fue testigo este martes de explosiones, después de una noche de bombardeos intensos.

El ejército israelí dijo haber lanzado una ola de ataques “contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Teherán”, así como ataques en Líbano.

Confirman deceso

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el martes la muerte de su presidente, Ali Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo.

Asimismo, añadió que tanto el hijo de Larijani como su guardaespaldas también murieron en el ataque