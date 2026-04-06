Israel mata a un trabajador de la OMS y se suspenden las evacuaciones médicas por Rafah

La víctima era chofer del vehículo de la Organización Mundial de la Salud y formaba parte de un convoy que trasladaba a enfermos desde Gaza hasta Egipto

EFE

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con apoyo de la Media Luna Roja Palestina, evacuó a los heridos y recuperó el cuerpo, mientras el vehículo permaneció en la carretera, informó la Media Luna Roja.

Tras el incidente, la OMS anunció la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas a través de Rafah "hasta nuevo aviso".

Raed Aslan, una de las personas que viajaba en el vehículo y que atestiguó los hechos, afirmó a los periodistas en Jan Yunis que los vehículos tenían señalizado el logotipo de la OMS "por todas partes".

"Este es un ataque directo contra una operación de evacuación de pacientes", dijo el testigo.

El Ejército israelí no se ha pronunciado de momento sobre lo ocurrido.

De forma paralela, Israel mató este lunes a un hombre en un ataque aéreo a un vehículo en el barrio de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza, que hirió además a un niño, según informaron fuentes del hospital gazatí Al Shifa.

“Las tropas efectuaron disparos de advertencia. El vehículo continuó acelerando hacia las tropas, quienes respondieron con fuego adicional que impactó el vehículo”, alega un comunicado castrense compartido la noche del lunes con EFE.

Solo ayer domingo el Ejército israelí mató a al menos siete personas en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza pese al alto el fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre.

En total, al menos 723 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.