La ONU advirtió que Israel hace "definiciones vagas y excesivamente amplias" de los delitos terroristas, pues se aplicaría la sentencia bajo lo que considere un acto de este tipo

EFE

Tribunales militares para palestinos

En el caso de la ley militar para palestinos, la corte marcial tendría que imponer la pena de muerte de forma obligatoria -salvo raras excepciones no definidas- a las personas acusadas de asesinato bajo lo que Israel considera un acto de terrorismo.

En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.

"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no se aplique a ningún judío israelí.

Si finalmente la ley se debate este lunes, lo que puede no saberse hasta pocos minutos antes del comienzo del pleno a las 16:00 horas locales (13.00 GMT), con que coseche más votos a favor que en contra, sin importar el número de parlamentarios presente, saldría aprobada en segunda y tercera lecturas -se votan seguidas-.

Y si saliera adelante el borrador ya discutido en comisión, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán, indicó la letrada.

Para la abogada, en este proyecto hay "muchos niveles de ilegalidad", imponiendo por ejemplo a un tribunal qué pena debe aplicar.

Y añadieron que la ley israelí hace "definiciones vagas y excesivamente amplias" de los delitos terroristas, "que pueden incluir conductas que no son genuinamente terroristas".

Según Azem, viola especialmente el derecho internacional: "Los palestinos que son juzgados por tribunales militares son objeto de una sucesión de violaciones de un juicio justo. Así que cualquier ejecución saldría de un procedimiento sin garantías e iría contra la ley internacional", resume.

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Para esta letrada, la ley además se creó para que sea "imposible que se imponga a ciudadanos judíos israelíes", lo que la convierte en racista, y además va en contra de la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte.

"La pena de muerte no tiene cabida en la justicia moderna", indicó este domingo el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, en cartas enviadas al Gobierno israelí instándole a retirarla.