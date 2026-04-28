Israel utiliza el agua como un arma contra los palestinos en Gaza: Médicos Sin Fronteras

Israel ha destruido o dañado cerca del 90% de las infraestructuras de agua y saneamiento en Gaza, según datos de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial

AFP

90% de infraestructuras destruidas

Los equipos de MSF documentaron disparos del ejército israelí contra camiones cisterna “claramente identificados”, así como la destrucción de pozos “que constituían una fuente vital para decenas de miles de personas”.

“Palestinos han resultado heridos y muertos mientras intentaban simplemente acceder al agua”, afirma San Filippo.

Propagación de enfermedades

Las consecuencias son “considerables para la salud, la higiene y la dignidad de las poblaciones, en particular para las mujeres y las personas con discapacidad”, advierte MSF.

“A falta de baños, las personas se ven obligadas a cavar agujeros en la arena, que se desbordan y contaminan el entorno y las aguas subterráneas”, describe.