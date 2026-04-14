Israel y el Líbano inician en Washington negociaciones directas para resolver el conflicto

“Será o todo o nada”, aseguró Trump para Fox al apuntar a esta estrategia de guerra para alzarse con la victoria e impedir que Irán venda su petróleo

El centro de reflexión Soufan Center interpretó que la intención de Trump es intentar privar a Irán de sus ingresos por exportación y obligar a China a presionar a Teherán para levantar su bloqueo del estrecho de Ormuz

La polémica imagen con IA acrecentó la polémica luego que Trump se lanzó contra el papa León XIV al tacharlo de ser “débil contra el crimen y terrible en la política exterior”

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dijo que este acuerdo es resultado de perseverancia y compromiso para que las inversiones estén seguras en Venezuela y tengan "un porvenir próspero”

Con el ataque que se realizó ayer, bajo la operación Lanza del Sur, EU suma un saldo de al menos seis personas fallecidas en lo que va del mes por ataques en el Pacífico

Representantes de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington, en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negociaciones directas para poner fin a los ataques e incursiones israelíes en el país árabe, que comenzaron tras la guerra con Irán.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán.