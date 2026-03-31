El gobierno italiano rechazó el permiso a bombarderos estadounidenses para usar la base militar de Sigonella, cumpliendo acuerdos internacionales

AFP

Los términos del acuerdo con Estados Unidos establecen que algunas bases italianas pueden ser utilizadas por aviones militares estadounidenses, pero solo con fines logísticos.

La autorización para cualquier uso relacionado con misiones de combate debe proceder del Gobierno, que a su vez necesita obtener la venia del Parlamento.

“Solicitaron permiso para aterrizar (...) Ya estaban en vuelo y no había tiempo suficiente para consultar al Parlamento, por lo que se les negó”, declaró a AFP una fuente del Ministerio de Defensa.

La base italiana de Sigonella se encuentra en el este de Sicilia, al sur de la ciudad de Catania.

El diario Corriere della Sera informó que los hechos sucedieron hace un par de días e involucran a bombarderos estadounidenses.

“Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales”, declaró el despacho y agregó que cada solicitud se examina “caso por caso”.

España anunció esta semana que no permitirá usar su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses que participan en la guerra en Irán.