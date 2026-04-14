Italia suspende su acuerdo de defensa con Israel
La medida ocurre después de las acusaciones de Italia contra las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano
Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que “habría sido políticamente difícil mantenerlo”.
El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.
La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.
Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.
Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los “inaceptables ataques” de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.