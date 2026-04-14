elsoldemexico
Mundomartes, 14 de abril de 2026

Italia suspende su acuerdo de defensa con Israel

La medida ocurre después de las acusaciones de Italia contra las fuerzas israelíes de haber disparado al aire contra un convoy de cascos azules italianos en Líbano

AFP

Una fuente diplomática italiana confirmó a la AFP que se había suspendido el acuerdo y precisó que “habría sido políticamente difícil mantenerlo”.

El tratado de defensa, ratificado en 2006 y renovado tácitamente cada cinco años, llegaba a término estos días.

La oposición italiana llevaba meses pidiendo al gobierno que impidiera la renovación.

Italia convocó al embajador de Israel para protestar por ese incidente, que no dejó heridos pero sí dañó al menos un vehículo.

Además, el canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el lunes los “inaceptables ataques” de Israel contra civiles en Líbano, durante una visita a Beirut.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

LO+RECIENTE

CARTONES