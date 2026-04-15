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Mundomiércoles, 15 de abril de 2026

Izquierdista Roberto Sánchez escala al segundo puesto de votaciones en Perú

El candidato cercano a Pedro Castillo se perfila a disputar la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori, mientras Rafael López Aliaga acusa de “fraude electoral”

EFE

En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11.11% de los votos válidos, lo que significa un millón 692 mil 400 papeletas.

Mientras que López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, que son los votos que primero se contabilizan.

López Aliaga llama a la “insurgencia civil”

Lo hizo pese a que todavía falta computar gran parte del voto del extranjero, más afín a López Aliaga que a Sánchez, y resolver más de tres mil actas que han sido impugnadas por irregularidades halladas, de distinta índole.

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