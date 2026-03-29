Mojtaba Jamenei agradeció mediante un mensaje escrito, debido a que desde que sucedió a su padre, asesinado por EU, no ha aparecido en público

AFP y EFE

A principios de marzo, el líder nonagenario, nacido en Irán pero residente desde hace décadas en la ciudad santa iraquí de Nayaf, hizo un llamado a "todos los musulmanes" para que denunciaran "una guerra injusta" contra Irán.

Mojtaba Jamenei, sucesor de su padre Ali Jamenei, asesinado el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, aún no ha aparecido en público, limitándose a emitir comunicados escritos.

Su ausencia ha alimentado las especulaciones sobre su paradero, e incluso Donald Trump ha llegado a cuestionar si sigue con vida.

La televisión estatal y varios funcionarios iraníes afirmaron que se está recuperando de las heridas sufridas en un ataque y emiten regularmente imágenes suyas, sin especificar la fecha.

EU insta a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el riesgo de ataques iraníes

La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país “de inmediato” ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington.

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Aunque la misión diplomática continúa operativa para asistir a sus ciudadanos, indicó que no deben acudir a la embajada en Bagdad ni al consulado en Erbil debido a los riesgos de seguridad.