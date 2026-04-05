Japón afirma tener reservas de petróleo para ocho meses ante el conflicto en Oriente Medio

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio

EFE

También destacó la reciente llegada a Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, de un petrolero que no transitó por el estrecho, junto con la previsión de nuevos cargamentos.

Takaichi reconoció que se han registrado “cuellos de botella” en la distribución interna, aunque aseguró que estos problemas se están abordando mediante medidas como la venta directa de combustible a sectores prioritarios, incluidos hospitales y transporte público.