Japón despliega misiles de largo alcance cerca de China

Japón busca reforzar su respuesta militar ante el aumento de la actividad naval en el mar de China Oriental, con un sistema de misiles guiados tierra-mar que tienen un alcance de mil kilómetros

AFP

Los proyectiles se instalaron en Kumamoto, en la isla de Kyushu, en un intento de Japón por reforzar su respuesta militar ante el aumento de la actividad naval china en el mar de China Oriental.

Este sistema de misiles guiados tierra-mar tiene un alcance de unos mil kilómetros, lo que pone a partes del territorio continental chino a su alcance. Por ejemplo, Shanghái se encuentra a unos 900 kilómetros de Kumamoto.