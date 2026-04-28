Jimmy Kimmel se enfrenta, otra vez, contra Donald y Melania Trump; ahora por broma sobre “viuda expectante”

La semana pasado, el presentador de televisión hizo comentarios sobre la primera dama, lo que generó polémica y la solicitud de Trump para que sea despedido

Samantha Laurent

El comentario fue repudiado de inmediato por los involucrados: Trump y su esposa, quienes pidieron el despido inmediato del conductor, con quien en ocasiones anteriores han tenido “enfrentamientos”.

¿Qué fue lo que dijeron Trump y su esposa?

Ante el comentario de Jimmy Kimmel, que rápidamente llamó la atención de los medios, la primera dama fue la primera en manifestarse en contra.

Melania afirmó que el programa “no es comedia” y acusó a Kimmel de contribuir a “profundizar en la división política del país”. Asimismo, sostuvo que figuras como él no deberían tener acceso a los hogares para difundir mensajes de odio.

“Su monólogo sobe mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan en la enfermedad política que impera en EU”, dijo en su mensaje.

Asimismo, señaló que la cadena tendría que tomar medidas. “¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, arremetió.

Por su parte, el presidente Donald Trump pidió el despido inmediato del conductor de televisión: “Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, dijo.

Jimmy Kimmel responde a Donald Trump

“Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue ni por un asomo, una llamada al asesinato y ellos lo saben”, expresó durante su programa.

“Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar”, comentó. “Creo que un gran lugar para empezar a bajar ese tono sería mantener una conversación al respecto con su marido”, añadió, dirigiéndose a Melania Trump.